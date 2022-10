le ultime sul futuro dida calciomercato.com: "Quattro pareggi e due sconfitte nelle prime nove partite di campionato, la prima vittoria in Champions contro il Maccabi Haifa dopo i ko con Psg e Benfica non basta per far tornare il sereno in casa Juve. A pagare per tutti, però, potrebbe essere il tecnico. Al momento la dirigenza continua a far filtrare fiducia nei confronti di Allegri, ma l’allenatore è sotto osservazione e non è escluso un clamoroso esonero prima della fine della stagione".