Allegri è alla fine? Come racconta La Gazzetta dello Sport, non è una domanda che in società si stanno ponendo. Del resto, la Juve con lui ha un progetto quadriennale con ricco contratto da 7 milioni più bonus. Allegri è il volto della ricostruzione, pesa nelle scelte di mercato, nel girone di ritorno ha avuto una media punti da scudetto. Può arrivare al massimo ai 78 punti di Pirlo ma il suo quarto posto è più al sicuro di quello di un anno fa. E allora, il futuro juventino di Allegri dipenderà dal futuro, non dal passato.