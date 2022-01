Donny Van de Beek, 24enne centrocampista olandese del Manchester United, continua ad essere nella lista dei cedibili. Secondo i media olandesi sull'ex Ajax ci sarebbero Newcastle, Everton e Wolverhampton. Non c'è la Juventus sul giocatore, al momento. Il motivo? Tra ingaggio e impossibilità di riscattarlo, al momento l'olandese non rappresenta un obiettivo concreto per i bianconeri, che pure stanno cercando in quella posizione.