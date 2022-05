Come racconta Tuttosport, sulla posizione della Juventus non ci sono mai stati dubbi: se l’Atletico Madrid continua a chiedere il rispetto degli accordi - 35 milioni da pagare per il riscatto del cartellino di Alvaro Morata dopo i 20 già incassati per il prestito biennale - i bianconeri lasceranno andare lo spagnolo. Al massimo alla Continassa sarebbero disposti a investirne una quindicina lavorando magari su una piccola aggiunta legata ai bonus a rendimento, anche se l’ideale sarebbe rimettersi a discutere su una nuova intesa.