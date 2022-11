Gli ultimi risultati hanno restituito alla Juventus punti, fiducia e credibilità, se non in chiave campionato con il Napoli che vola almeno per la corsa al secondo posto, in attesa che i primi mesi del 2023 ci dicano qualcosa in più su quella che Allegri ha definito la sua Juve virtuale. Chiesa e Pogba rientreranno salvo nuovi imprevisti alla stregua di veri e propri acquisti invernali, mentre Cherubini sarà incaricato di non lasciare nulla di intentato sul fronteil grande sogno per il centrocampo bianconero. Lo riporta Calciomercato.com.