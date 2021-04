1









Qual è il futuro di Rafael Leao? Secondo Calciomercato.com, sarà certamente al Milan. Si era parlato di un interessamento alla Juventus, "ma risale ai tempi della esperienza allo Sporting Lisbona, quando gli scout bianconeri avevano segnato in rosso il nome di questo gioiellino nato 21 anni fa ad Almada. 'Rafa' è il presente e il futuro del Diavolo, su questo Maldini non ha mai avuto dei dubbi". La fiducia del club rossonero sul classe 1999 è totale, una posizione chiara anche a livello strategico: Leao non è sul mercato, solo una proposta superiore ai 50 milioni far vacillare i dirigenti.