Si raffredda la pista Sam Lammers per il Bologna: l'Atalanta è intenzionata a cedere l'attaccante solo in prestito secco, una formula che, secondo Il Corriere dello Sport, non soddisfa gli emiliani.



Il giocatore era stato nel mirino anche della Juventus. L'ex Psv piace molto alla società bianconera, ma la richiesta dell'Atalanta è troppo alta. L'idea di Paratici, infatti, è mettere a segno un colpo low cost. A raccontarlo era stato Tuttosport: in scadenza nel 2024 con la Dea, il 23enne attaccante potrebbe partire comunque.