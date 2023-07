Così la Juventus ha sorpassato la nutrita concorrenza di diversi club, anche italiani (Salernitana soprattutto), ed è vicina a chiudere l’acquisto del difensore uruguaiano del Valencia, Facundo. Trattativa avanzata, i bianconeri contano di definire il tutto all’inizio della prossima settimana. Lo riporta Gazzetta.Classe 2003, mancino di piede, gran fisico (193 centimetri),è stato grande protagonista al Mondiale Under 20 di giugno in Argentina, vinto proprio dall’Uruguay in finale contro l’Italia, grazie a una difesa di ferro (sei clean sheet su sette partite). Nato a, possiede però sia il passaporto spagnolo (i genitori emigrarono in Spagna) che quello italiano (grazie alle origini del bisnonno), motivo per cui, dovesse arrivare e rimanere in rosa, non occuperebbe uno slot da extracomunitario.