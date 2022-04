C'è anche la Juventus su Serge Gnabry: lo assicura il Daily Mail, secondo cui i bianconeri sono pronti a sfidare Liverpool e Real Madrid per l'esterno del Bayern Monaco.



Intanto, mentre il Bayern sta lavorando sui dettagli finali per concludere gli acquisti di Gravenberch e Mazraoui, la dirigenza sta negoziando con gli agenti per il rinnovo di Gnabry. Non sarà facile: bisognerà lavorare sulla struttura dell'ingaggio e soprattutto sui bonus, fattori chiave della trattativa.