Come racconta Calciomercato.com, laresta in corsa peranche se non ha mai trovato un punto d’incontro con il. Che per il suo gioiello ha già stabilito il prezzo: 30 milioni di euro. Un messaggio chiaro anche allache ha avuto qualche contatto con il suo agente nelle ultime settimane. La scorsa estate aveva fatto di tutto pur di coronare il suo sogno di tornare alla Roma. Frattesi si sente pronto per il grande salto in una big, vuole giocare in Europa e competere per i massimi obiettivi. Ecco perché a fine stagione lascerà il Sassuolo, una decisione presa da tempo e della quale è al corrente la società.