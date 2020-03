Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, sono quattro i club che hanno messo nel mirino l'esterno del Valencia, Ferran Torres. Oltre a Borussia Dortmund, Real Madrid e Barcellona, infatti, ci sarebbe anche la Juventus nella lista delle pretendenti. Classe 2000, Ferran Torres si sta mettendo in vetrina con la maglia del Valencia, dove ha totalizzato 5 gol e 6 assist in 34 presenze. I bianconeri lo stanno seguendo con particolare interesse come con tutti i migliori talenti sul panorama europeo, in attesa di trovare il momento giusto per affondare il colpo. Ma che concorrenza...