Come racconta Calciomercato.com, la Juve ha piani ben chiari per il ruolo di vice Vlahovic. Per CM, Edin Dzeko è il cavallo che ogni anno ritorna, ma la società bianconera non vuole fare regali all'Inter (che prenderebbe Dybala al suo posto) e non vuole garantire uno stipendio così alto ad un quasi 36enne. Timo Werner se fosse inserito nell'affare De Ligt potrebbe essere un colpo top, che però difficilmente si accontenterebbe di un ruolo da vice e con uno stipendio da top d'Europa.