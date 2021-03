La Juve ci ha pensato in estate, ci ha provato a gennaio. Niente da fare. E ora sta virando su altri obiettivi, ma Rodrigo De Paul resta un giocatore che piace. ​Con un prezzo non esagerato, perché l'Udinese nel trattenerlo una stagione in più ha rassicurato il giocatore che in caso di offerta congrua lo avrebbero fatto partire. La valutazione? Per ora compresa tra i 30 e i 35 milioni. Lo riporta Calciomercato.com.