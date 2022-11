Come racconta Gazzetta, la Juve con la Lazio avràout,recuperato almeno per la panchina,in dubbio, Di Maria che si candida per partire dall’inizio. Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo stamattina, dopo la solita rifinitura pre partita, e molto dipenderà dalle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori. «Su Locatelli e Cuadrado deciderò dopo averli visti domani», ha detto il tecnico. I due non sono al top ma dovrebbero stringere i denti, anche in considerazione del fatto che poi ci sarà la sosta per poter recuperare.