Chiuso lo scambio Arthur-Pjanic, la Juventus si concentrerà sugli altri reparti della squadra di Sarri. Per quanto riguarda l’attacco, Fabio Paratici ha già individuato sul mercato alcuni profili che potranno sostituire Higuain dalla prossima stagione. Oltre a Milik e Raul Jimenez, stanno aumentando i rumors che vedono Pierre-Emerick Aubameyang accostato alla Juventus. È quanto riporta Rai Sport, secondo cui la dirigenza bianconera avrebbe effettuato un sondaggio per il centravanti dell’Arsenal, in scadenza di contratto nel 2021 e voglioso di giocarsi la Champions League il prossimo anno.