Come racconta Calciomercato.com, la pista Arnautovic resta complicata per la Juventus, ci sono diversi ostacoli da superare. Il primo, grande, si chiama Kean: l’attaccante azzurro non rientra nei programmi e va trovata una soluzione in tempi rapidi per liberare un posto in attacco. Il secondo è rappresentato dal Bologna che ha tutta l’intenzione di ripartire da un talento che ha regalato diverse gioie nell’ultima stagione.