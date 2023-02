Il mistero intorno a Paul Pogba non sembra finire. Come riporta cacliomercato.com, fare previsioni sul suo rientro in campo diventa complicato anche se sicuramente non ci sarà contro lo Spezia così come al ritorno in Europa League con il Nantes. Allegri dovrà ancora puntare sulla coppia Rabiot-Locatelli con Fagioli e Paredes come soluzioni in più se necessarie.