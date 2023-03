Come racconta Calciomercato.com, per Davidela revoca del -15 può dare una mano. La Champions significa più introiti, e ove Rabiot decidesse di andarsene, magari ammaliato dalla corte di quel Liverpool ammirato fin dai tempi di Gerrard, il centrocampista del Sassuolo, per il quale serve un esborso importantissimo come per tutti i gioielli neroverdi, sarebbe un rimpiazzo gradito ad Allegri. Rispetto a Rabiot, però, Frattesi non è così esigente quanto al palcoscenico europeo e quindi rappresenta l'alternativa ideale. Dopo il 19 aprile, in un modo o nell'altro, il nodo verrà sciolto pian piano a suon di incontri, il primo dei quali per Davide, secondo Tuttosport, sarebbe già stato fissato.