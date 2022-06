Nella giornata di ieri si sono rincorse voci di mercato dalla Francia, su un approdo di Zidane sulla panchina del Psg e un conseguente nuovo affondo per Pogba. A fare il punto, in questo senso, è il Corriere Torino: "ieri in Francia è tornata prepotentemente l’ipotesi di un assalto del Psg in caso di nomina di Zinedine Zidane come allenatore. Ma al di là della smentita dell’agente di Zizou, sia dalla Juve che dall’entourage del giocatore filtra assoluta serenità riguardo alla riuscita dell’operazione Pogback".