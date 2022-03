Rugani e Bernardeschi in gruppo, dunque sembrano sulla strada della completa guarigione in ottica Spezia. E Dybala? Solo una parte con i compagni, nell'altra ancora alle prese con un lavoro differenziato.



IL COMUNICATO - A due giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium contro lo Spezia, la Juve continua a lavorare alla Continassa. Torna, dunque, il campionato e l’obiettivo sarà dare continuità alla vittoria di Empoli dello scorso fine settimana. Spezia, Sampdoria, Villarreal e poi Salernitana: questi gli impegni della squadra di Mister Allegri fino al 20 marzo, prima di una nuova sosta per le Nazionali.



Il focus, però, rimane sul prossimo appuntamento. E per prepararsi al meglio i bianconeri, dopo una prima parte atletica, si sono focalizzati su esercitazioni tecniche di sviluppo della manovra sotto pressione e torello. Appuntamento, dunque, contro i liguri in programma domenica 6 marzo alle 18.