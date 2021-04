Secondo Globoesporte, il Gremio avrebbe riattivato i contatti per Douglas Costa. La trattativa con la Juve resta difficile ma il club brasiliano ci prova. Il giocatore al momento è destinato a fare rientro alla Juventus, dalla quale però si separerà nuovamente: la richiesta, per cartellino e ingaggio, è molto cara per le casse del club brasiliano. Quella di Douglas dovrebbe essere una "scelta di vita". E a quel punto anche la Juve dovrà fare i conti con le richieste del giocatore.