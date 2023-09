Undici anni fa, Mirkovinceva il primo scudetto. Lo faceva con la Juve di Antonio Conte, dopo una stagione senza coppe europee, simile a quella che sta affrontando la squadra di Allegri. L’ex attaccante, oggi vice c.t. del Montenegro, continua a seguire i bianconeri, reduci dalla sconfitta di Sassuolo e oggi pronti per affrontare il Lecce, il primo club di Mirko tra i professionisti. Per lui sarà una gara speciale. Come racconta Gazzetta, sul tema scudetto è glaciale: "Quando indossi quella maglia, bisogna sempre puntare allo scudetto. Parlare di quarto posto è riduttivo. A maggior ragione, considerando che non giocano la Champions".