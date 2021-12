Quale decisione prenderà? Ancora molto presto, e infatti è il periodo dei dubbi. Chiellini sta prendendo tempo e vuole capire semplicemente cosa accadrà in questa stagione, in virtù della prossima. Il centrale deciderà in estate se continuare a giocare. Se lo farà, lo farà in maglia Juventus.Nella sua testa c'è il Mondiale in Qatar, la sensazione è che molto dipenderà dal risultato del playoff. Tutto questo si rifletterebbe chiaramente anche sulle strategie di mercato dei bianconeri, che a quel punto dovrebbero sostituire un pezzo da novanta come Giorgio, quest'anno già centellinato per evitare le ricadute e gli infortuni patiti nella scorsa stagione. Chiellini resta un pezzo fondamentale di questa squadra, proprio Allegri aveva spinto fortemente per il rinnovo di contratto. A fine stagione sapremo se continuerà o meno: ha un'opzione nell'ultimo rinnovo che lo porterebbe fino al 2023 ancora in campo.