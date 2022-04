Come racconta La Gazzetta dello Sport, si va verso la permanenza a Torino di Arthur: il brasiliano con l’infortunio di Locatelli torna pedina necessaria nelle rotazioni del centrocampo e durante la precedente emergenza nel reparto ha mostrato una certa crescita, però il suo profilo resta non proprio il preferito. Arrivò a settembre 2020 nel famoso scambio con Pjanic con una quotazione di 72 milioni (più 10 di bonus): anche considerando l’ammortamento, è invendibile senza fare una minusvalenza. L’unica via per una partenza è legata a un prestito: la Juve ne prenderebbe in considerazione uno biennale.