Come racconta Calciomercato.com, ​il CdA bianconero di ieri è servito per “deliberare di attribuire deleghe per la gestione dell'area football e i relativi poteri” ad. Ma anche per confermare la decisione di un rafforzamento patrimoniale mediante un aumento di capitale fino a 400 milioni di euro.Questi sodi serviranno a rivedere il piano di sviluppo, non da reinvestire sul mercato per esempio almeno per ora. Nella speranza-previsione che dalla stagione '22/'23 si possa riprendere un progetto senza che ci siano altri effetti negativi della pandemia sul mondo del calcio e quindi di quello juventino.