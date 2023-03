Laè la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 85 successi bianconeri contro i giallorossi, tra cui tre nelle ultime quattro sfide tra le due formazioni. Nelle ultime sette gare di campionato tra Juventus e Roma, l’incontro si è sbloccato in media al 12° minuto di gioco, in cinque occasioni su sette con una rete dei bianconeri.