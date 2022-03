Prima del match d'andata, Juventus-Villarreal era un match inedito. Nessun precedente tra i bianconeri e il Sottomarino Giallo, sebbene la Juve possa vantare una lunga tradizione contro squadre spagnole in Champions, così come il Villarreal non sia nuovo a scontri con le italiane. Sono 50 - considerando soltanto la moderna Champions League - le partite giocate dalla Juventus contro squadre spagnole: 18 le vittorie, 16 i pareggi e altrettante le sconfitte. I PRECEDENTI - Riducendo soltanto la squalifica alle partite ad eliminazione diretta, i doppi confronti sono otto. Quattro con il Real Madrid, con il bilancio nettamente a favore della Juventus che è riuscita a passare il turno nel 1996 (quarti, 1-0 a Madrid e 2-0 a Torino), nel 2003 (semifinale, 2-1 a Madrid e 3-1 a Torino), nel 2005 (ottavi, 1-0 a Madrid e 2-0 a Torino) e nel 2015 (semifinale, 2-1 a Torino e 1-1 a Madrid). Due col Barcellona, anche qui passando sempre il turno: nei quarti di finale del 2003 (1-1 a Torino e 1-2 a Barcellona) e del 2017 (3-0 a Torino e 0-0 in Catalogna). C'è poi un unico precedente con l'Atletico Madrid nel 2019, quello della rimonta a Torino con tripletta di Ronaldo dopo il 2-0 del Wanda Metropolitano. L'unica eliminazione inflitta alla Juventus da una squadra spagnola in un doppio confronto resta quella del Deportivo La Corona: una doppia sconfitta per 1-0 negli ottavi di finale nel 2004.