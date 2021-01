Silvestri (Verona); Hernandez (Milan), Acerbi (Lazio), De Ligt (Juve), Cuadrado (Juve); Calhanoglu (Milan), Kessie (Milan), De Paul (Udinese); Ronaldo (Juve), Lukaku (Inter), Gomez (Atalanta).



Questa la top 11 selezionata da Opta per il 2020 sulla base di precisi dati statistici. Una classifica che ci dice tanto sui pregi della condotta della Juventus nell'ultimo anno e mezzo: al di là di CR7 che è scontato trovare in una simile graduatoria, si nota la bontà del colpo De Ligt in difesa, così come l'importanza di un veterano talvolta sottovalutato come Cuadrado.