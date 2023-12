La Juventus è sull'orlo di annunciare il prolungamento del contratto di, con la fumata bianca prevista già per oggi. Sebbene i dettagli ufficiali saranno comunicati a breve, è ragionevolmente certo che il difensore brasiliano estenderà la scadenza del suo accordo con il club bianconero di un anno,Il salario attuale di Bremer, pari a, dovrebbe rimanere invariato. Inizialmente, la Juventus aveva tentato di rinegoziare il contratto con un modesto taglio salariale, ma alla fine la trattativa ha portato solo a un semplice slittamento della scadenza. Questo risultato è significativo non solo per, ma anche nell'alleggerire il peso finanziario dell'ammortamento sul bilancio della società.Oltre agli effetti positivi sul bilancio, la campagna di rinnovi massicci della Juventus, che include giocatori come Gatti, Locatelli, Fagioli, Miretti, Yildiz e Huijsen, mira a consolidare e garantire continuità a un gruppo che ha dimostrato buone prestazioni sul campo.. La firma sul nuovo contratto non solo assicura al giocatore una prospettiva stabile, ma fornisce anche alla Juventus una maggiore sicurezza sulla durata del contributo di Gleison. In caso di offerte irresistibili, il prolungamento del contratto permetterà alla società di ottenere una plusvalenza più consistente, diluendo il residuo dell'ammortamento su un anno in più. Al momento, tuttavia, la Juventus è soddisfatta di mantenere saldamente Bremer, che ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nella difesa della squadra.La prossima fase della campagna di rinnovi vedrà probabilmente coinvolte le situazioni contrattuali di, prima di affrontare sfide più complesse come i contratti di, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Cristiano Giuntoli e il resto del team sono già al lavoro su queste trattative da diversi mesi.