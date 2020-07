IFAB Board of Directors della Fifa ha deciso di estendere le cinque sostituzioni fino al 31 2021 luglio per le competizioni nazionali e fino al 31 agosto per le competizioni internazionali. Anche il prossimo anno, quindi, la Juventus e le altre squadre avranno la possibilità di usufruire dei cinque cambi in tre slot durante la partita. Una novità introdotta in tutte le competizioni di questa stagione particolare, nella fase post-lockdown per favorire venire incontro alle esigenze dei club.