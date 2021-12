La Juventus e Federico Bernardeschi si sono riscoperti e ritrovati grazie anche al lavoro di Max Allegri sull'esterno ex Fiorentina, ora nuovamente parte integrante del progetto bianconero. Talmente parte integrante che, infatti, un'indiscrezione di Tuttosport parla di unLo stesso procuratore Federico Pastorello l'ha detto nei giorni a Dubai del resto: Federico ha in testa solo la Juve. Certo, a 4 milioni di euro come l'attuale contratto sembra alquanto improbabile. Staremo a vedere.