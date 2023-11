Il completamento dell'ultimo passaggio formale ha reso effettivo l'aumento di capitale didipresso la. Si tratta di un ulteriore impegno da parte della proprietà, che interviene per la terza volta in pochi anni. Tuttavia, la principale domanda tra i tifosi bianconeri riguarda l'utilizzo di questa nuova iniezione di liquidità. Se c'è chi spera che possa essere impiegata per rinforzare la squadra sul mercato, questa volta sembra che le aspettative resteranno deluse. Nonostante l'attività prevista per gennaio sul mercato,L'aumento di capitale, infatti, non cambierà i, che continuerà il suo processo di crescita focalizzandosi sugli equilibri di bilancio. Durante l'Assemblea degli Azionisti, sono stati evidenziati con soddisfazione i risultati finanziari degli ultimi mesi.Il lavoro di Cristianoe Giovannidovrà dunque proseguire, attenendosi alle esigenze economiche del club. Si prevede che le opportunità di mercato siano sfruttate, ma gli investimenti saranno mirati principalmente a giovani talenti, evitando spese eccessive o mosse imprudenti., una meta alla portata della squadra di Max Allegri. Tuttavia, per salire di livello, è necessario almeno un colpo, se non due.. Questa strategia permetterebbe al club di non vincolarsi con costi eccessivi in vista del mercato estivo, che potrà essere affrontato con la sicurezza di partecipare alla Champions League. Nel frattempo, non sono escluse cessioni più o meno rilevanti.L'aumento di capitale, quindi, servirà a sostenere il club, senza alterare la strategia di mercato già in atto.