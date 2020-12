Juve pazza di Matthijs De Ligt, Matthijs De Ligt pazzo di Juve. Poco più di un anno dopo il colpo, estate 2019, c'è grande soddisfazione per l'impatto del difensore olandese: seppur giovanissimo è già leader, lavoratore serio, professionista e talento puro. Insomma, la dirigenza bianconera è felicissima del suo difensore così come Andrea Pirlo ne parla sempre benissimo a chiunque chieda dell'ex Ajax. Un'operazione da oltre 80 milioni che ha pienamente soddisfatto la Juve.



E IL FUTURO - "​Capitano del futuro juventino? Forse lo è già, anche senza fascia. Ha quattro anni di contratto con la Juve. E soprattutto è un matrimonio perfetto: De Ligt e i bianconeri si sposano per serietà, ricerca della perfezione, duro lavoro", così ha parlato Mino Raiola, in modo piuttosto chiaro. Tutto confermato anche dal club. Come scrive calciomercato.com, dietro a queste dichiarazioni c'è l'intenzione di lasciare tranquillo De Ligt alla Juve anche per la prossima stagione, c'è un progetto a lungo termine. La volontà condivisa dai bianconeri pur sapendo dell'esistenza di una clausola rescissoria che si attiverà solo nell'estate 2022. Ma la volontà del giocatore viene sempre prima di tutto, domina anche le clausole. Per questo la Juve è tranquilla e lo ritiene intoccabile, come ribadito quando il Barcellona ha fatto emergere anche mediaticamente il suo nome nella lista degli scambi a giugno scorso, in sede di discussioni per Arthur e Pjanic. Niente da fare: la Juve si gode Matthijs.