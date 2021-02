2









"A gennaio si è parlato molto di me in chiave mercato, ma sono subito andato dal direttore a dire che non sarei andato da nessuna parte". Così ha parlato Rodrigo de Paul, che è stato molto chiaro in merito alla propria posizione a gennaio, pur avendo già chiarito la sua volontà per il futuro: giocare in Champions League. Così la Juve può tornare in estate. LA SCELTA - Come scrive calciomercato.com, Rodrigo già da ottobre aveva deciso di non andare via a gennaio perché avrebbe voluto concludere la stagione a Udine, questione di crescita e di percorso ma non solo. La Juventus non si è mai mossa in inverno per acquistarlo, una questione economica e non tecnica visto che il gradimento per il centrocampista argentino c'è da tempo. Ma i bianconeri non hanno mai pensato seriamente di investire 40 milioni, anche perché la spesa per Chiesa ha frenato la candidatura di Rodrigo nella lista di Paratici. La Juve c'è per giugno, ha preso informazioni e ci riproverà, pur avendo diverse concorrenti e anche tanti obiettivi in mente, tra cui Pogba e Locatelli.