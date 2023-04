Il contachilometri della macchina bianconera segnala che di strada, in questa stagione, ne è già stata fatta parecchia. Altrettanta, però, ce n’è da percorrere con gli obiettivi secondo posto in campionato e finali di Europa League e Coppa Italia da conquistare. Ad aprile inoltrato e con maggio alle porte, inevitabile che un piccolo spiraglio verso la prossima stagione si apra e per la prima volta, ieri in conferenza stampa, Massimilianoha parlato in maniera dettagliata del suo futuro:“Io ho un contratto di due anni, sono un privilegiato a lavorare alla Juventus. Poi nell'arco della vita ci sono difficoltà, momenti in cui le cose non vanno bene, bisogna affrontarle avendo chiare le progettazioni del futuro. Sono un aziendalista, mi sento anche la responsabilità di aggiungere valore ai giocatori. Pensiamo a finire bene la stagione.. Se ci riusciremo l'anno prossimo non lo so, ma ci metteremo tutto l'impegno possibile”.Parole che lo vedono ancora come comandante della nave, voglioso di ritrovare la rotta verso il tesoro, dopo aver attraversato la burrasca. Allo stesso tempo, però,perché le conseguenze di tutto ciò che riguarda le vicende extra-campo si capiranno solo più avanti e rischiano di condizionare parecchio anche la prossima stagione.E quindi cosa ne sarà del futuro del tecnico livornese? Cosa c’è dietro le parole in conferenza stampa? Secondo quanto riporta calciomercato.com: “riavvolgendo il nastro al momento in cui era stato designato ministro unico dello sport di questo governo tecnico da John Elkann, il patto era quello di andare avanti insieme in caso di qualificazione Champions. Ed è quello il tassello ancora mancante, per quanto Allegri non sia mai stato centrale e saldo al suo posto come appare in questo momento, per quanto Allegri appaia un allenatore (in realtà molto di più) non esonerabile o quasi.”.