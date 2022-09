Come racconta Gazzetta, una telefonata allunga la vita e a volte anche la carriera. Le chiacchierate tra, che siano vis a vis oppure via smartphone, in genere non fanno notizia, perché sono il sale di un rapporto confidenziale che va oltre il lavoro. Stavolta però la chiamata del presidente bianconero al suo allenatore, sconfitto due volte in pochi giorni tra Champions e campionato e particolarmente sotto pressione, assume una rilevanza particolare. Un modo per cacciare via le voci di un cambio al timone, per confermare al fiducia al tecnico della Juve ma anche per ribadirgli che serve un’inversione di rotta immediata per non finire fuori strada.