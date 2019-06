“Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà”: con questo comunicato la Fiorentina ha preso ieri posizione sul futuro del proprio gioiello, corteggiato da Juventus e Inter. Una nota ufficiale che tuttavia non blocca del tutto il possibile trasferimento del giocatore. Come riporta Sky Sport, i Della Valle hanno precisato che venderanno la società con Chiesa “all’interno del pacchetto”. Ciò non significa che, una volta iniziata l’era Commisso, il club non possa valutare le offerte per il classe ’97, valutato circa 70 milioni di euro.