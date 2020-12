Come si può confermare dal prepartita di Juventus-Atalanta su Sky Sport, Weston McKennie è arrivato alla Juventus grazie a un lavoro di scout molto ben fatto: consultandosi con mister Pirlo, la dirigenza ha convenuto che avesse le giuste caratteristiche per le idee di calcio del nuovo allenatore bianconero. Ed è stata orchestra un'operazione che, sommando tutte le cifre, supera abbondantemente i 20 milioni di euro. C'era scetticismo nei suoi confronti, perché non era molto noto al grande pubblico e gli Stati Uniti non sono tradizionalmente una fucina di grandissimi calciatori. Ma per ciò che sta mettendo in mostra, potrebbe essere un colpaccio.