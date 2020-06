4









Un fulmine a ciel sereno. Nella notte della sconfitta in Coppa Italia Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha pubblicato un discusso post sul proprio profilo Instagram: "Cos'altro puoi fare...Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli ... Non riesco a capire come giocare in questo modo, comunque ... testa in alto, di più non puoi fare mio Re”. Cosa c’è dietro questo neanche troppo velato attacco a Sarri?



Il messaggio di Elma ha subito ricevuto il like delle altre due donne della famiglia Ronaldo, mamma Dolores e l’altra sorella, Katia. Non è la prima volta che parte del nucleo familiare di CR7 scende in campo per difenderlo: succede in tutte le occasioni importanti, quando ci sono di mezzo trofei, coppe o riconoscimenti personali (ad esempio il Pallone d’Oro) che vanno ad altri. Cristiano non ha fatto cancellare il messaggio, chiaro segnale rivolto a Sarri, colpevole di non aver saputo schierare in campo una squadra alla sua altezza.



I profili social di Ronaldo nella giornata di ieri sono rimasti silenti: una stranezza per CR7, sempre molto attivo sui social. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport di solito il suo clan fa da megafono alle sue insoddisfazioni, parla per lui quando è meglio che lui, direttamente, non dica nulla. Interpreta alla lettera, insomma, il suo stato d’animo, e lo esterna al mondo e ai bersagli dei suoi sfoghi. Stavolta nel mirino è finito Maurizio Sarri, che continua a proporgli di giocare dove Ronaldo non vuole, da punta, e non riesce a trovare l’alchimia giusta in attacco senza Higuain. Cristiano non ama perdere le finali, la sua famiglia l’ha ricordato al tecnico della Juve. Due sconfitte sono abbastanza.