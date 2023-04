Adrien Rabiot ha usato il termine vergogna per descrivere il primo tempo della Juventus. ma cosa c'è dietro questo termine? Ne parla calciomercato.com secondo cui la critica del classe 1995 era indirizzata anche a se stesso. Ma forse, pensando anche a quel contratto in scadenza al termine della stagione, e alle possibilità (poche a dire il vero) di rinnovo, dietro alle parole di Rabiot si cela anche un messaggio rivolto al futuro. Un messaggio che possiamo interpretare così: da altre parti mi offrono di più, voglio giocare la Champions, non resto per giocare in questo modo...