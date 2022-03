Cosa vuol dire il nuovo rinvio dell'incontro tra Dybala e la Juventus per il rinnovo di contratto? Il fatto che la Juventus abbia ancora rimandato l’appuntamento, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, viene letto inevitabilmente dal giocatore come un altro segnale del voltafaccia bianconero, c"he invece di avere fretta di rinnovare il contratto del suo numero 10, già libero di accordarsi gratis con chi vuole, temporeggia perché non è più così convinta di voler proseguire insieme".