Paul Pogba è sempre nei pensieri della Juventus. Di Fabio Paratici in particolare, per lui il francese è un vero e proprio pallino: da tempo infatti sta provando a capire se ci sono margini per riportarlo a Torino. Intanto il rendimento di Paul al Manchester United non è dei migliori. anzi, i Red Devils in questa stagione stanno facendo meglio senza il francese in campo che quando c'è: 60% di vittorie col giocatore in mezzo al campo e il 71% senza; 1,5 gol a partita segnati quando c'è lui e 2,7 se Pogba è fuori; le reti subite? 1,6 con Pogba e 1,1 senza.