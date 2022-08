Come racconta il Corriere dello Sport, c'è da completare l'attacco, con Memphisormai saldamente in pole position. Sempre positivi anche gli ultimi contatti tra il suo entourage e la Juve, restano da definire ancora i bonus e da sciogliere il nodo sulla durata definitiva (proposto un biennale con opzione per il terzo anno, che Depay vorrebbe garantito). Aspettando sempre la risoluzione del contratto dell'olandese con il Barcellona, una priorità per il club blaugrana.