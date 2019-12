E ora? Cosa va aggiustato? La domanda se la pone Tuttosport, che sottolinea come la Juve mantenga un ruolino di marcia invidiabile, nonostante la Supercoppa persa: 18 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte sono tanta roba. Così come il primo posto in campionato e il girone di Champions superato con due giornate di anticipo. Sarri però ha dei problemi, e vanno risolti. Quali? Dai troppi gol incassati, fino al centrocampo.



QUESTIONI - A proposito dei gol subiti: la media di 24 gol subiti in 24 partite è roba dell'era Delneri. Anche Bonucci l'ha certificato: si prendono troppe reti. La rivoluzione di Sarri ha portato la difesa altissima, ci sono rischi e ci vuole tempo. Soprattutto, manca Chiellini. E in mediana? Bentancur è l'unica nota positiva, a parte la crescita di Pjanic. Ramsey e Rabiot, fiori all'occhiello del nuovo centrocampo, visti poco e male. Anche davanti: 44 gol in 24 partite sono da Juve. Ma con Sarri si voleva qualcosa in più.