La Juventus continua a lavorare per regalare a Pirlo la famigerata quarta punta. Gianluca Scamacca è un nome caldo sul tavolo di Paratici, per il quale però sussistono due nodi che al momento bloccano la trattativa. Il Sassuolo, proprietaria del cartellino, pretende l’obbligo di riscatto, mentre i bianconeri vorrebbero inserire il diritto all’interno del prestito di 6 o 18 mesi. Inoltre, manca la quadra anche sull’eventuale contropartita da immettere nell’affare, valutata circa 10 milioni di euro per abbattere la richiesta di 22 milioni per l’attaccante in forza al Genoa. Il Sassuolo vorrebbe Dragusin, su cui la Juve punta e non vuole vendere.