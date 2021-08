. Il gong del. La Juve è pronta ad affrontare quest'ultima giornata di mercato con uno spirito zen: arriva chi può arrivare, soprattutto chi è in grado di migliorarla, la rosa, non solo per fare numero. Dunque, staremo a vedere: sullo sfondo i nomi restano sempre gli stessi. Si parte dalla ricerca del centrocampista - ierisi è nuovamente esposto abbastanza - alla possibilità di prendere una prima punta dopo l'arrivo (da ufficializzare) di Moise. I tifosi sono impazienti e la Juve ha solo qualche ora per accontentarli e accontentare Max Allegri. Spoiler: potrebbe finire anche senza colpi. E' già successo.