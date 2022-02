Bella vittoria della Juventus sul Verona, in campionato. Ecco il commento di Tuttosport: "La Juventus vince, ma soprattutto convince grazie a razionalità e agonismo. Prima ancora dei gol, il mercato sembra aver portato logica e convinzione alla squadra di Massimiliano Allegri . La logica di avere là davanti un autentico centravanti, per esempio, aggiunge buon senso calcistico a tutto il resto: lucidando le capacità tecniche di Morata nel ruolo di esterno di attacco (sublime la palla a Zakaria , eccellente tutta la partita); impepando la fantasia di Dybala (nel primo tempo per lo meno) e dando un punto di riferimento solido a tutta la squadra".