Nella moviola pubblicata da Gazzetta, si parla di "direzione sicura e attenta di Doveri", tranne una sbavatura (10’ Bremer la controlla di braccio in volata con Politano) che però doveva essere vista dall’assistente Passeri. Corretto, per netta imprudenza, il giallo a Danilo per l’entrata su Kvara mentre ci sarebbe potuta stare un’ammonizione a Mario Rui che va su Di Maria a palla in ricaduta. I gol sono regolari. Nel 3-1 vanno in scena due episodi da sviscerare. Il primo: la Juve si lamenta per un fuorigioco di Osimhen che però è tenuto in gioco da Milik; il secondo: poco prima della battuta del calcio d’angolo per il Napoli (Szczesny aveva deviato una conclusione in corner), l’assistente segnala il cambio.