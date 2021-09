Juve, cos'è successo con? Lo racconta l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come la Juve si sia "informata nel weekend, dopo aver già chiuso per il ritorno di Kean dall’Everton". Allo stesso tempo, però, "non va escluso un ritorno di fiamma invernale - magari ancora in prestito con diritto di riscatto - nel momento in cui Allegri dovesse avere necessità di un rinforzo da aggiungere ai vari Kean, Dybal a, Morata e Kaio Jorge . In “casa Juve” si augurano che tutto vada per il meglio in modo tale da avere ancora più forza a giugno per dare l’assalto a Vlahovic".