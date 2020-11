Cos'è diventato oggi Bentancur? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport, che prova a trovare una spiegazione a questa involuzione del centrocampista uruguaiano. "Non imposta, non recupera, cerca una posizione che non trova - si legge sul quotidiano -. Entra (per Arthur) senza "entrare" veramente nel gioco. Ma non è solo colpa sua". Il Corriere dello Sport ha invece sottolineato la prova positiva: "Magari un po' prima sarebbe stato necessario un riferimento certo". Per Tuttosport, "la partita non svolta, lui non s'accende".